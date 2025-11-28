Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sobran golfos, faltan valientes

¿Acaso hemos olvidado lo que desencadenó el 15M?

Manu Ríos

Manu Ríos

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:43

Qué tristeza. Corren malos tiempos para quienes defendemos el sistema de libertades que nos dimos en el 78. Cuarenta y siete años de travesía para ... acabar asistiendo, otra vez, al insoportable hedor a estercolero que emana de las entrañas de la política por obra y gracia de un puñado de golfos, atenazando instituciones, partidos y administraciones. Y aunque España ha avanzado en transparencia, la percepción social es bien distinta: crece el pesimismo, se propaga el desánimo y cala la creencia de que todo está podrido. Ya lo expresó el papa Francisco: «La corrupción es la peor plaga social, porque destruye la fe, la esperanza y la confianza».

