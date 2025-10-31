Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este viernes entrega 405.711,36 euros y deja un nuevo millonario en un pueblo de apenas 10.000 vecinos

El silencio que merecen

Cabe preguntarse si no se ha cruzado la frontera entre la información y el espectáculo

Manu Ríos

Manu Ríos

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:29

Hoy, Día de Todos los Santos, volverán las flores, los cementerios, las oraciones y los nombres propios. Los nombres de quienes partieron y de quienes ... quedaron para perpetuarlos. Es día de penas, de suspiros, de oración, de llanto por la ausencia; de velas encendidas y de sobrecogedor silencio en los camposantos. Pero habrá quienes, desde sus casas apenas reconstruidas, prefieran guardar silencio y vivir el duelo en la más absoluta intimidad. Llega un momento en que el homenaje deja de consolar y empieza a doler. Cuando la memoria se convierte en escaparate, el duelo se rompe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  2. 2 Muere una joven tras caer su coche al agua en el puerto de Gandia
  3. 3 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  4. 4 Hospitalizado un hombre tras prenderse fuego en plena calle en Aldaia
  5. 5

    El «improvisado» protagonismo de Pilar Bernabé en el funeral de Estado
  6. 6 La tienda de Valencia que vistió a la reina Letizia en el funeral de Estado por las víctimas de la dana en Valencia: se puede comprar por 49,99 euros
  7. 7

    Pradas intensifica la presión sobre Mazón y aclara ahora que sí le informó del Es Alert
  8. 8 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  9. 9 Intenta estafar a un narco con 27.000 euros falsos y acaban los dos en prisión
  10. 10 El by-pass y la Pista de Silla, colapsadas en la tarde de este viernes tras varios accidentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El silencio que merecen