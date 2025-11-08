Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Comprobar Euromillones de este viernes: un nuevo millonario en un municipio con un puerto clave de España

Una dimisión que les retrata

Parecen no haber asimilado que se han quedado sin guion

Manu Ríos

Manu Ríos

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

Ayer mismo el Boletín Oficial del Estado publicaba el Real Decreto por el que se declara el cese de Carlos Mazón Guixot como President de ... la Generalitat Valenciana, de conformidad con lo anunciado por el propio cap del Consell el pasado lunes. Muy significativo resulta que, esta vez, por decisión expresa del Gobierno, se haya omitido el habitual «al que se agradecen los servicios prestados» con el que se despide a los presidentes autonómicos. Hasta en el último trámite formal, Sánchez logra imprimir su particular concepto de elegancia institucional. Un detalle -marca de la casa- de quien confunde el liderazgo de un partido con la presidencia del Gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  3. 3

    La trampa nocturna del viejo cauce del Turia a oscuras
  4. 4 La Policía detiene en Requena al hombre que asesinó a otro a tiros por la espalda en Xirivella
  5. 5 Sánchez firma en el BOE el cese de Mazón como president sin agradecimiento de los servicios prestados
  6. 6

    La jueza incorpora a la causa de la dana un nuevo informe crítico con la CHJ
  7. 7 Rosalía revoluciona la alfombra roja del Roig Arena: «Estoy muy contenta de estar aquí»
  8. 8

    La llegada de BYD a Valencia se enturbia: Cataluña se cuela de lleno en la pugna
  9. 9

    Cloacas políticas, devastación y falta de ayuda: Posteguillo traslada la dana a Egipto
  10. 10 La Guardia Civil registra las guanteras de los vehículos en busca de un elemento que si falta supone una multa de hasta 3.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una dimisión que les retrata