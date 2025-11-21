Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una bofetada con lección incluida

Manu Ríos

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:34

La jugada de tratar al Fiscal General del Estado como un ministro más del Gobierno ha terminado por estallarle en las manos a Pedro Sánchez. ... Tanto exceso público en el apoyo y defensa de Álvaro García Ortiz ha acabado por convertir al ahora inhabilitado en un soldado más del sanchismo, despojado de la distancia y la neutralidad imprescindibles para representar a un órgano que exige, ante todo, independencia y respeto por la separación de poderes.

