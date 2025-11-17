Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva deja una lluvia de premios este domingo

Una sandía por Sudán

María José Pou

María José Pou

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:17

Los colores son los mismos. Las banderas de Palestina y de Sudán se componen de los mismos colores: rojo, negro, verde y blanco. Solo cambia ... la ubicación. Mientras que la bandera de Palestina tiene un triángulo rojo y las franjas son, de arriba abajo, negra, blanca y verde, en la de Sudán, el triángulo es verde y las franjas son roja, blanca y negra. Diferentes pero iguales. Es decir, para Sudán también sirve el símbolo de la sandía que algunos usaban en sus protestas por la guerra en Gaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos y tres heridos tras caer un coche desde un puente en Benassal
  2. 2 Cazan a un motorista a 190 kilómetros por hora fuera del circuito de Cheste
  3. 3

    Ángel Albendín: «Los patinetes son un problema: de 10 accidentes, en 8 o 9 hay heridos»
  4. 4 «Yo no soy la Negra Dominga, ese es nombre de mujer y yo soy bien hombre»
  5. 5

    El cine de los culturetas de Valencia cumple 30 años y se actualiza para resistir el siglo XXI
  6. 6

    La estación que cambió el centro de Valencia
  7. 7

    Quién es Nacho Gil, el alter ego de Nachter, uno de los humoristas valencianos más conocidos
  8. 8 Palomas toman una plaza en Quatre Carreres en plena crisis por la gripe aviar
  9. 9

    Pérez Llorca, un año para intentar salir del barro
  10. 10 Últimos días para ver en Netflix una de las películas más desconocidas de Clint Eastwood: «Diez minutos iniciales aterradores»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una sandía por Sudán