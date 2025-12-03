Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

¿Salvada?

María José Pou

María José Pou

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:10

La entrevista a Salomé Pradas la hizo un periodista de Madrid. O de Vigo, lo mismo da. La cuestión es que no la hizo un ... periodista de aquí. No lo digo por provincialismo ni por un localismo miope sino porque creo que la dana no se ve de la misma forma a 350 kilómetros. Es cierto que la virtud de un buen periodista es informarse de tal forma que nadie note esa distancia, ni ninguna otra, pero lo que vimos el domingo mostraba no ya distancia sino un abismo. Puede que la razón fuera no solo la aproximación física sino también el punto de partida escogido. Lo decía ayer Pablo Salazar en estas páginas: el objetivo era Mazón. Sin duda. Supongo que para eso concedió Pradas la entrevista, aunque, comparto con Salazar mi incomprensión acerca de la estrategia de la exconsellera.

