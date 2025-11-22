Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Arsénico por diversión

La reina y madre

Ella ha sabido mantener el prestigio de la familia

María José Pou

María José Pou

Valencia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:51

Cuando vi a la reina Sofía ante el rey, a punto de recibir el Toisón de Oro, me acordé de mi madre. Fue por la ... mirada hacia su hijo que reflejaba el mismo brillo en los ojos que se asomaba en los de mi madre cuando veía a mi hermano. Siempre fue su favorito, pero no me quejo porque yo lo era de mi padre. ¡Touché! El caso es que a mi madre se le abría el cielo cuando mi hermano entraba por la puerta, con el mismo tintineo en los ojos que pudimos apreciar el otro día en la reina emérita. Sospecho que la emoción no era tanto por el Toisón de Oro como por el hecho de que fuera su hijo quien le hacía entrega del mayor reconocimiento de la Corona española.

