A la mili

Mª JOSÉ POU AMÉRIGOMARIAJOSEPOU.LASPROVINCIAS.ES

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:10

Cada vez me inquieta más la presencia del discurso militarista. Entiendo la necesidad de estar alerta y de prepararse para la guerra teniendo a un ... vecino como Putin. Algunos creen que van a conseguir calmarlo con un acuerdo beneficioso en Ucrania, pero tengo para mí que va a ser todo lo contrario. Comprobada la tácita aceptación del nuevo orden mundial por parte de Occidente a fuerza de drones y bombas en la propia Europa, nada le impide seguir imponiendo sus reales por el mapamundi. Conquistadores sin fronteras. Literalmente.

