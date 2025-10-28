Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Arsénico por diversión

La huella

María José Pou

María José Pou

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 23:34

No es fácil que de una avalancha de barro salga vida, pero todos hemos visto alguna vez una pequeña flor entre las baldosas de una ... calle o en el asfalto de una carretera. La vida se abre paso hasta en las situaciones más difíciles. Del mismo modo, hace un año vimos a miles de jóvenes renunciando a su descanso, su ocio o su trabajo por acudir a las zonas afectadas por la dana, y pasar días y meses ayudando a limpiar o a reconstruir casas y negocios. Son jóvenes que hoy siguen con su historia, sus estudios o la edificación de su propia familia y su futuro, pero llevan consigo, para siempre, la experiencia vivida. A muchos les ha marcado, quizás, de un modo que aún no son capaces de calcular. Una lección de humanidad, pero también una prueba sobre sí mismos.

