La guardería

María José Pou

María José Pou

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:46

Putin atacó anteayer una guardería de Kiev. Se sabe con certeza porque los tres drones que bombardearon la zona dejaron caer su carga explosiva justo ... sobre el tejado de la guardería. Los tres. No fue un error, ni un despiste, ni una confusión de objetivos. No había una central eléctrica ni una instalación militar en las inmediaciones. Quería bombardear una guardería con 48 niños dentro, de edades comprendidas entre pocos meses y tres años. Un 'enemigo' peligrosísimo. Es su forma de hacer daño donde más duele a los ucranianos con tal de doblegar al enemigo. El modo más cruel de enviar un recadito a Occidente.

