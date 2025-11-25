Dar las gracias

De todas las fiestas y modas importadas de Estados Unidos la que más me gusta, y apenas se celebra, es Acción de Gracias. Supongo que ... aquí no tiene tanto tirón como Halloween o el Black Friday, porque, por una parte, no es fácil desacralizarla ni eliminar su sentido nacional y, por otra, la comida familiar por excelencia en España es la de Navidad.

Es cierto que Halloween conecta con el recuerdo religioso de los difuntos pero en su versión actual se ha quedado en una simple fiesta del terror, del disfraz y del jolgorio temático lo que hace que sea fácilmente exportable a todo el mundo. Por lo que respecta al Black Friday, que ya se ha convertido en un Black Month (mes) por lo mucho que lo estiran, siempre funciona porque vender en un entorno de consumo non-stop siempre triunfa. Sin embargo, Acción de Gracias tiene otras coordenadas que, para un estadounidense, son profundas, pero en Europa son irrelevantes. Son las raíces históricas de una festividad que se instaura para dar gracias a Dios por la cosecha para unos colonos recién llegados, que han abandonado su tierra y aún no dominan el nuevo territorio. Para un norteamericano, es una fiesta que le reconecta con sus antepasados y su historia. Aquí, sin embargo, no tenemos ese sentimiento nacional y por eso reunirse para cenar ese día es un postizo más. Ahora bien, eso no significa que el ejercicio de «acción de gracias» sea ajeno a nuestra cultura. Bien lo sabemos en Valencia donde hemos celebrado durante siglos un acto con el mismo sentido pero distinta ejecución: el Te Deum en la catedral. Ése también es un modo de dar gracias a Dios, con raíces históricas y religiosas, de ahí la incomodidad de algunos partidos políticos, no solo porque se celebre dentro de un templo católico. Con el Te Deum se da gracias por la recuperación de Valencia para la fe cristiana después del periodo musulmán. Sin embargo, no ha cuajado como una celebración identitaria que se viva en familia, como sí ocurre con el 'Thanksgiving' americano.

También es cierto que en España las grandes comidas familiares se celebran dentro de pocas semanas, con motivo de la Navidad, de modo que resultaría reiterativa la convocatoria. Quizás por eso las iniciativas para celebrar Acción de Gracias en Valencia, en los últimos años, nacen más entre grupos de amigos que en las propias familias. En cualquier caso, el hecho en sí de dar gracias debería ser una constante, incluso sin fiesta específica. Ayuda a ver lo bueno, minimizar lo malo, valorar lo que se nos regala y apreciar aquello que nos da felicidad.