Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El primer premio de la Lotería Nacional de hoy jueves toca en tres centros comerciales y el sorteo riega con miles de euros dos localidades valencianas

El arrepentimiento

Mª JOSÉ POU AMÉRIGOMARIAJOSEPOU.LASPROVINCIAS.ES

Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:36

Comenta

En una ocasión escuché a un político de izquierdas presumir de que él nunca se arrepentía porque el arrepentimiento y la culpa eran rémoras católicas. ... Desde entonces me pregunto qué papel tiene lo católico en el alma de un padre que se olvida del bebé en el asiento trasero del coche una mañana de julio, aparca, y cuando vuelve, horas más tarde, lo encuentra sin vida. ¿Es cosa de fe la culpa que sentirá ese hombre cada día del resto de su vida por un despiste mortal? Es posible que, en nuestro entorno, la educación católica haya incidido en la contrición, el dolor de los pecados y la necesidad de confesar y ser perdonado por el error cometido. No digo que no. Pero sentir dolor por el daño causado, sentirse responsable y proponerse no volver a caer en el mismo comportamiento no son necesariamente actitudes de beatos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Un vecino se niega a pagar la derrama de la caldera aprobada por la comunidad porque no usa la calefacción y la justicia le obliga porque es una mejora del edificio
  3. 3 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  4. 4 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  5. 5 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  6. 6

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  7. 7 Una mujer de 42 años, herida al ser atropellada por un autobús de la EMT en Valencia
  8. 8

    Valencia se queda sin vuelos a Galicia en verano y el Camino de Santiago peligra para 7.300 peregrinos
  9. 9 Pradas estalla contra Mazón: «Le dije que me estaba culpabilizando cuando yo sí estaba donde tenía que estar»
  10. 10 Un roce con la bici en un pub irlandés de Valencia acaba en una tentativa de homicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El arrepentimiento