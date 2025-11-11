Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mª JOSÉ POU AMÉRIGOMARIAJOSEPOU.LASPROVINCIAS.ES

Martes, 11 de noviembre 2025, 23:51

A veces pienso que el PP no sabe relacionarse con las víctimas de las catástrofes. No, al menos, con aquellas que sufren por la acción ... u omisión de los responsables políticos, como el accidente del metro o la dana del año pasado. La situación es distinta cuando la tragedia no se vincula directamente a la actuación de las instituciones, como el incendio de Campanar. Recuerdo que entonces escribí una columna poniendo en valor «la coordinación institucional y el respeto hacia las víctimas» que mostraron los dos gobiernos, el de la Generalitat, de Carlos Mazón, y el del ayuntamiento, de María José Catalá. Fue un ejemplo de respuesta rápida y atenta a las necesidades de las familias afectadas y parecía un pronóstico de una nueva etapa, más sensible con las personas y sus requerimientos. Nada hacía presagiar lo que vendría apenas unos meses después. Recuerdo que lo escribí señalando la excepcionalidad de esas condiciones en la Comunidad Valenciana, porque lo que habíamos conocido hasta entonces era lo contrario. Desgraciadamente, los hechos me han dado la razón. Fue excepcional. También en la proximidad a las víctimas.

