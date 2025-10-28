Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este martes entrega 540.419,67 euros y deja un nuevo millonario en un municipio valenciano popular por su castillo

Un año de la dana: medidas para el futuro

La dana puso de relieve la necesidad de trabajar juntos en las políticas de prevención y en las de recuperación. La fortaleza y las capacidades del sistema registral español puede contribuir a ello.

LUIS MANUEL BENAVIDES PARRAVOCAL DIRECTOR SERVICIO DE BASES GRÁFICAS DEL CORPME (COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA)

Martes, 28 de octubre 2025, 23:34

Hace un año la sociedad española se estremeció con las terribles imágenes que nos llegaban de la Comunidad Valenciana, de la zona de Letur en ... Albacete, de Cuenca o de Málaga. Una depresión aislada en niveles altos, lo que hoy y para siempre todos conocemos con el infausto nombre de dana, azotaba nuestro país y, especialmente, estos territorios. Y lo estuvo haciendo durante más de 15 angustiosos días en los que todos los ciudadanos veíamos como el agua, hasta más 700 litros por metro cuadrado, arrasaba con todo lo que encontraba a su paso y, lo más doloroso, segaba 237 vidas que siempre estarán en nuestro recuerdo. Estos acontecimientos, este desastre sin paliativos, perduran en la mente de todos y por muchos años que pasen serán siempre recordados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El hospital de la Comunitat Valenciana que ha sido reconocido entre los TOP 20 este 2025
  2. 2

    La traición de Vox tumba la Zona de Bajas Emisiones y Valencia ve peligrar 115 millones de euros
  3. 3

    La caída del PP de Mazón lanza a Vox pero el bloque de la derecha mantiene la mayoría en Les Corts
  4. 4 El portero valenciano Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano de 81 años
  5. 5

    Ricky Rubio: «Me parece que Valencia se va a comer a Barcelona y Madrid en cuanto a ciudad»
  6. 6

    «Con Izan y Rubén se fueron mis ganas de vivir»
  7. 7 Se apunta a una cadena de gimnasios de Valencia con una identidad falsa para desvalijar las taquillas
  8. 8 Abascal, Ayuso o Felipe González, ausencias destacadas en el funeral de Estado en Valencia
  9. 9

    Una jefa de Emergencias revela que el Gobierno le contactó a las 18.35 para decirle que era «propicio» un Es Alert
  10. 10

    Feijóo emplaza a Mazón a dar todas las «respuestas necesarias» sobre su paradero el 29-O

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un año de la dana: medidas para el futuro