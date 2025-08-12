Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
AFP

Ciudadanía o mesnada

La proliferación de mesnaderos empuja a muchos a dar por perdida la democracia

Lorenzo Silva

Lorenzo Silva

Martes, 12 de agosto 2025, 00:35

Hay en las primeras páginas de 'El espíritu de la esperanza', del filósofo coreano Byung-Chul Han, un par de afirmaciones que no pueden resultar ... más pertinentes en estos tiempos de exaltación y sordera en que nos toca vivir: «La democracia sólo prospera en una atmósfera de reconciliación y diálogo. Quien absolutiza su opinión y no escucha a los demás ha dejado de ser un ciudadano». La polis tiene como fundamento el ágora; quien acude a ella con un adoquín en la mano, sin otro propósito que jalear a los suyos y apedrear a quien ose exponer algo contrario a su gusto, deja en efecto de formar parte de la ciudadanía para oficiar como energúmeno alistado en una oscura mesnada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La serie que ha fascinado a Arturo Pérez-Reverte: «Son 10 capítulos que se me han hecho cortos»
  2. 2

    De icono de la paella a parking de caravanas con piscina
  3. 3 Mario Vaquerizo la lía con su pregón en un municipio de la Comunitat: «Bochornoso espectáculo»
  4. 4 Doble palo para Mamardashvili en el primer partido oficial del Liverpool
  5. 5 Acaba hospitalizado tras la paliza de los porteros de un local del Veles e Vents
  6. 6 Declarados sendos incendios forestales en Alcoi y Siete Aguas
  7. 7 Aemet activa un doble aviso amarillo este martes en la Comunitat por calor, prevé probables tormentas y señala las zonas donde caerán
  8. 8

    El plan para apartar a Ninet por no tener título prevé amortizar otras dos plazas en el MuVIM
  9. 9 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  10. 10 El pueblo más feliz de Valencia, según la inteligencia artificial: «La naturaleza y la forma de vida generan bienestar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ciudadanía o mesnada

Ciudadanía o mesnada