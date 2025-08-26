Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Casi nosotros

¿Estamos seguros de que la pobreza, la calle, la exclusión, son algo que nunca formará parte de nuestras vidas?

Lorenzo Silva

Lorenzo Silva

Martes, 26 de agosto 2025, 00:08

No hace mucho tiempo, un amigo a la sazón residente en Los Ángeles me comentaba que los estadounidenses con los que trataba vivían con pánico ... a perderlo todo y quedarse en la calle. Para ellos, una enfermedad, un revés profesional, un accidente desgraciado, representan la amenaza de caer en la indigencia. Quienes vivimos en España y tenemos trabajo, casa y ahorros no padecemos esa sensación de intemperie tan angustiosa, pero ¿estamos seguros de que la pobreza, la calle, la exclusión, son algo que nunca formará parte de nuestras vidas? A quien esté en esa creencia hay que recomendarle la lectura de 'Casi', de Jorge Bustos, un libro que es una indagación y un viaje a la existencia de quienes un día perdieron pie y habitan entre nosotros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina José María Beneyto Jiménez de Laiglesia
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  4. 4 Aemet activa un aviso amarillo por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  5. 5 El corte de la A-7 por el vuelco de un camión provoca atascos kilométricos en la Pista de Silla, la V-30 y la A-3
  6. 6

    La familia del hombre abatido a tiros cree que confundió a los policías de paisano con delincuentes
  7. 7 El superordenador dictamina qué tres equipos descenderán: así quedarían Valencia CF y Levante UD
  8. 8 Hallan muerto con golpes en el cráneo a un subinspector retirado de la Policía Nacional en su casa en Ribarroja
  9. 9 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  10. 10

    Quiénes son los Royo, una de las últimas familias de la industria textil valenciana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Casi nosotros