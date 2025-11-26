Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una llança pel canvi en el currículum educatiu

Les universitats públiques valencianes (els equips dirigents) no creuen en Valéncia ni en el valencià. Tampoc, o poca cosa, els grans partits

LEOPOLT PEÑARROJA TORREJÓNDIRECTOR DE LA SECCIÓ DE LLENGUA I LITERATURA VALENCIANES DE LA RACV

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 23:30

Comenta

Se recordarà que en les darreres Proves d'Accés a l'Universitat (juny de 2025), uns 24.000 estudiants de la Comunitat Valenciana foren torejats ... en bloc en l'examen denominat de «Valencià: Llengua i Literatura»; o siga, no de llengua i literatura valencianes, sino de les septentrionals. Un "reality show" que, prenent per rehens a vintiquatremil estudiants, els feu respondre a un menú teòric merament català i a un empaig de formes barcelonines de l'escritora del règim, la Rodoreda, que anaven del «soc maca» al «pateixo», «mani», «camini», «vingui», «digui», etc.; tan de Valéncia que espantarien al mateix Ausiàs March. Ignore si els responsables de la Conselleria d'Educació varen posar el crit en el cel. Sí la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, que emeté un comunicat contundent.

