El linchamiento de un presidente

Cuando todo falla, cuando vemos que nada funciona, es absurdo buscar culpables. Falló la esencia del sistema, desde la recogida de datos, pasando por las alertas y finalmente por las decisiones y omisiones finales.

JULIO GÓMEZ-PERRETTA DE MATEO, ARQUITECTO

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:29

Soy consciente de que escribo este artículo en un país de odios y resentimientos, por eso debo de empezar diciendo que este no es un ... artículo partidista, porque la verdad es que el futuro político del presidente Mazón me importa muy poco... y a estas alturas quizá tampoco le importe a él.

