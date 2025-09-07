Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Quita, quita

El PSPV ha recibido con alborozo el acuerdo para condonar deuda a las CCAA. De los 50.000 millones que le quedarían pendientes de pago a la Comunitat no se dice nada

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:28

El bueno de Arcadi España, eterno aspirante a todo y ojito derecho de Ximo Puig, se refería esta semana al rechazo del Gobierno valenciano a ... acogerse a la quita de la deuda pública que ha aprobado el consejo de ministros. Decía España, a modo de ejemplo, que es como si a una familia con una hipoteca le llama el banco y le dice que se la va a reducir... La comparación no es mala, pero le faltan algunos elementos para ser completa. Para acabar de redondearla habría que añadir, siguiendo el mismo ejemplo, que ese mismo banco, a la familia de al lado le perdona mucha más hipoteca sin ninguna razón aparente para hacerlo. No sólo eso. En realidad, es a nosotros, a nuestra familia, a la que menos hipoteca le perdona en relación con el volumen del préstamo pendiente. ¿La razón? Pues que el director del banco ha decidido favorecer más a unos, porque con sus votos puede seguir al frente de la entidad (Cataluña), y a otros, porque quiere ganar las elecciones en su comunidad de propietarios (Andalucía).

Espacios grises

