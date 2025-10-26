Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

EP

De líneas rojas y demás

La declaración de Maribel Vilaplana ante la jueza de Catarroja es la enésima cita clave a lo largo del último año para el futuro de Mazón. Y ya van unas cuantas...

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:04

Tenemos nueva línea roja para Mazón! Esta vez es Maribel Vilaplana y su declaración ante la jueza de Catarroja el 3 de noviembre. Antes lo ... fueron el congreso nacional del PP, la cumbre del PP europeo en Valencia, las Fallas, las Hogueras, la Magdalena, el pasado por agua 9 d'Octubre y, en pocos días, la conmemoración del primer aniversario de la riada. Al jefe del Consell se le vienen poniendo líneas roja, fechas límite y barreras infranqueables que, vaya por donde, al menos hasta la fecha viene superando. La declaración de Vilaplana viene rodeada de todo el morbo que da la justificación: se trata de la periodista que comía con el jefe del Consell el día de la dana. Vilaplana escribió una carta pública hace varias semanas y a partir de ella, o a pesar de ella, las acusaciones han venido reclamando que la jueza le tome declaración. Que ésta no hubiera querido hacerlo hasta la fecha y que, en cambio, la Audiencia de Valencia le obligue a hacerlo es, probablemente, el meollo de la cuestión. Porque puede suponer el paso previo definitivo para que la jueza eleve exposición razonada al TSJ en la que pida la imputación del president -que es lo que parece pretender desde el principio- o dejarle definitivamente sin argumentos para seguir sembrando la sospecha sobre la responsabilidad penal (que es la única que juzgan los tribunales) de Mazón. Mientras se resuelve ese caso, otros personajes han ocupado esta semana la primera página de los medios. El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, es otro de las referencias clave, unido obviamente a la situación política del jefe del Consell. Los mismos que en su día se tomaban poco menos que a broma al líder provincial de los populares son los que ahora lo elevan en una carrera, la de eventual sucesor de Mazón, en la que Mompó sabe que no le interesa estar (sin que eso implique que no vaya a jugar un papel clave en los próximos meses, pase lo que pase).

