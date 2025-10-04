Está considerada como la gran «aportación» de ese estadista que presidió la Generalitat de Cataluña y que responde al nombre de Quim Torra. En plena ... ebullición independentista, los incidentes de 2017 y el desafío al Estado desde la propia Administración catalana, el entonces president de todos los catalanes proclamó aquello del ¡apreteu! ¡apreteu! dirigido a los CDR, las siglas que definían los Comités de Defensa de la República, el terrorismo callejero que se dedicó por aquel entonces a quemar contenedores y reventar comercios para simbolizar la revuelta soberanista contra el Estado. El ¡apreteu! significaba forzar la máquina, más incidentes, más desórdenes públicos y más ataques a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Aquello acabó, ya lo saben, con una Ley de Amnistía que por obra y gracia del Gobierno de Pedro Sánchez decidió perdonar todo aquello por eso de la reconciliación y tal. Asunto del que todos concluimos que, cualquier hecho delictivo, por grave que resulte, puede guardarse en un cajón si de lo que se trata es de reconciliarse...

El caso es que Torra es el de aquel ¡apreteu!, que es la versión catalana de lo que ahora viene haciendo el PSPV. Mascarell, primero, y Morant, después, tratando de calentar la procesión 'cívica' del 9 d'Octubre, porque el único interés del socialismo valenciano es calentar el ambiente para poder concluir que la presidencia de Mazón es insostenible, y que las televisiones puedan recoger abucheos e insultos al jefe del Consell -que ya se sabe que el prime time tiene su influencia-. El ¡apreteu! de Mascarell y Morant no es distinto del de Torra. Tan es así, que circulan rumores que hacen referencia a que esos CDR que en 2017 convirtieron en campo de batalla las principales capitales catalanas tienen la intención de desplazarse el 9 d'Octubre a Valencia, porque el escenario para la violencia ya está sembrado. Y ni que decir tiene que si los movimientos separatistas pretenden venir a la capital valenciana y alterar el orden público, no hay que dudar de que en el otro extremo del tablero ideológico tendrán respuesta -y de algún otro 9 d'Octubre podemos acordarnos-. El empeño del PSPV por reventar el día de la Comunitat para obtener rédito político debería de avergonzar a sus dirigentes, que a buen seguro recuerdan que los cambios de Gobierno se deciden en las urnas. Mazón, como president de la Generalitat, tiene no sólo el derecho, sino la obligación de participar en los actos institucionales del 9 d'Octubre. Y de recibir los elogios y los reproches que los asisten a los actos quieran dedicarle. Pero según qué llamamientos superan la línea que separa la crítica de la incitación a la violencia. Morant pisa el acelerador, como si la presión de los últimos 11 meses sobre el jefe del Consell no estuviera dando los resultados deseados. O como si necesitara arrebatar a Compromís la bandera de partido más beligerante con el president. En todo caso, la ministra de Ciencia sabe perfectamente que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no podría participar 'tranquilamente' en la procesión cívica del Día de la Comunitat. De hecho, si no ha querido volver a la zona cero de la dana, y cuando ha venido a Valencia apenas ha caminado por la calle los cuatro pasos que separaban su vehículo oficial del Palau del Temple, debe de ser porque es consciente de la situación. Y probablemente a Morant le salva de ser objeto de las críticas por las calles de la capital el hecho de que la mayoría de los valencianos, incluidos los que votan a su partido, no tienen ni idea de quién es. La pregunta en todo caso es: ¿va a poner la delegada del Gobierno todos los recursos para garantizar que no haya violencia el 9 d'Octubre?