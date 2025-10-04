Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

¿Va a poner la delegada del Gobierno todos los recursos para garantizar que no haya incidentes como los que la dirección de su partido está queriendo animar?

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:37

Está considerada como la gran «aportación» de ese estadista que presidió la Generalitat de Cataluña y que responde al nombre de Quim Torra. En plena ... ebullición independentista, los incidentes de 2017 y el desafío al Estado desde la propia Administración catalana, el entonces president de todos los catalanes proclamó aquello del ¡apreteu! ¡apreteu! dirigido a los CDR, las siglas que definían los Comités de Defensa de la República, el terrorismo callejero que se dedicó por aquel entonces a quemar contenedores y reventar comercios para simbolizar la revuelta soberanista contra el Estado. El ¡apreteu! significaba forzar la máquina, más incidentes, más desórdenes públicos y más ataques a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Aquello acabó, ya lo saben, con una Ley de Amnistía que por obra y gracia del Gobierno de Pedro Sánchez decidió perdonar todo aquello por eso de la reconciliación y tal. Asunto del que todos concluimos que, cualquier hecho delictivo, por grave que resulte, puede guardarse en un cajón si de lo que se trata es de reconciliarse...

