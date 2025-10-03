Valiente adaptación

«Esta tierra está maldita». ¿En cuántas obras literarias y teatrales habremos leído o escuchado esta frase? Resume el sentido de la adaptación a la ... escena de La barraca, la novela de Blasco Ibáñez publicada en 1998, a cargo de Marta Torres y dirección de la valenciana Magüi Mira, que han universalizado el conflicto argumental en lugar de ceñirlo a la huerta de Alboraya, aunque la música de la escena final evoque el espacio valenciano.

La puesta en escena es un modelo de cómo mostrar el naturalismo con una estética alejada de él. El hiperrealismo y el simbolismo dominan con la imponente escenografía de espejos de Curt Allen Wilmer y Leticia Gañán, el vestuario de Ana Llena, de tono gris como los miserables personajes, y elementos simbólicos como la tierra roja, resaltados por la iluminación diversificada de José Manuel Guerra. Pero también en la expresividad, el sudor y los rostros sucios de los intérpretes, la violencia, los movimientos o el carácter metafórico de elementos como los zapatos rojos de la hija de Barret. Todo mostrado con un dinamismo convincente, un potente ritmo sostenido y mucha dureza visual nada complaciente.

Destaca el equilibrio de las interpretaciones. Cada uno tiene su momento mágico. Algunos doblan personaje. Destaca mucho el valenciano Antonio Hortelano (Pimentó, el desencadenante de la tragedia) en la escena de la reunión para beber. Aunque Daniel Albaladejo como Batiste logra momentos intensos. Sin olvidar al resto por su capacidad de transmisión oral y física.

Lograda adaptación aplaudida en pie por el público. Blasco Ibáñez también.