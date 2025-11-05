Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Abierta por obras

JORGE ALACID

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:23

En otra sección de esta casa ponemos a disposición de quien esté interesado el completo detalle de las obras en marcha en Valencia. Es un ... pertinente recuento porque permite pasar a la prosa esa misteriosa lírica que habita en la apertura de aceras, levantamiento de adoquinado y demás quehaceres municipales que cualquiera puede observar durante sus caminatas por la ciudad, en vehículo a motor o en el coche de San Fernando. Se trata por supuesto de la actividad propia de la gestión del Ayuntamiento y otras administraciones, de modo que la novedad que detona estas líneas reside en su asombrosa acumulación. Hay tantas obras en tantos sitios que el paseo tiene algo de gimkana, un eslalon que pone a prueba nuestros reflejos, obliga a piruetas y contorsiones y exige zancadas de distinta frecuencia y longitud, muy beneficiosas para el juego de articulaciones: eso que te ahorras de gimnasio. Valencia es una ciudad abierta en canal por obras, de acuerdo con una lógica que escapa a mi pobre entendimiento y se extiende más allá de las cruces: diríase que toda España es hoy un territorio dominado por excavadoras, hormigoneras y maquinaria auxiliar del sector constructivo, pilotadas por (y ahí quería yo llegar) una legión de trabajadores de origen extranjero. Los nuevos valencianos son estos caballeros que por Archiduque Carlos reparan la calzada entendiéndose en lenguaje de signos, preferible según parece al magro dominio que distingue a todos en la práctica del castellano. La imagen es divertida, porque entre ellos se entregan muchas veces a la risa, habida cuenta su escasa habilidad idiomática y su torpeza tan graciosa, pero también materia para la reflexión, detonante de la pregunta de fondo. ¿No hay naturales de esta tierra dispuestos a acometer esta clase de ocupaciones? La respuesta es inquietante. Mejor no darle muchas vueltas, no vaya a ser que se despiste uno y se caiga en alguna zanja. Hay donde elegir.

