La AVL incomplix la seua llei de creacio, ¿prevarica?
JOAN IGNACI CULLA
Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:43
Les manifestacions de Diana Morant recolzant la denominacio «catala/valencià» per a referir-se a la llengua dels valencians, aixina com el seu anunci de ... que el Ministeri d'Educacio, que ella dirigix, subvencionarà per primera volta a l'Académia Valenciana de la Llengua (AVL), posen de nou d'actualitat els dictamens que sobre esta institucio va emetre el Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJC) en 2004 i 2014.
L'AVL es un orgue estatutari de la Generalitat Valenciana, creat per la Llei 7/1998. Els seus membres (els academics) son nomenats oficialment per decret del Consell. Al ser l'AVL un orgue public, els seus acorts tenen caracter administratiu.
Per lo tant, si l'AVL vota o impulsa alguna resolucio arbitraria i manifestament contraria a la llei, sent conscient d'aixo, podria incorrer en un delit de prevaricacio administrativa (art. 404 CP). Perque l'AVL està somesa a les concretes competencies que li reconeix l'Estatut i la seua Llei de creacio sense que puga eixercir-ne unes atres.
Les competencies d'esta institucio son clares: determinar i elaborar la normativa llingüistica del «idioma valencià», preservar la seua tradicio lexicografica i, fonamentalment, defendre la seua denominacio i entitat (art. 7 de la seua Llei de creacio).
No obstant, el Diccionari Normatiu Valencià (DNV) elaborat per l'AVL definix el vocable «valencià», en la seua segona accepcio, com «Llengua romànica parlada a la Comunitat Valenciana, així com a Catalunya, les Illes Balears, el departament francés dels Pirineus Orientals, el Principat d'Andorra, la franja oriental d'Aragó i la ciutat d'Alguer, en llocs on rep el nom de català».
El Consell Juridic Consultiu (CJC) expongue en el seu Dictamen 516/2004 que «la AVL no es una institución científica de la Generalitat, a la que le competa investigar o debatir acerca de la lengua de los valencianos, jurídicamente delimitada en el Estatuto de Autonomía (art. 3CE) y en su normativa de desarrollo, pues no fue creada para ello (art. 6 EA), sino, fundamentalmente, para determinar y elaborar la normativa lingüística del idioma valenciano y velar por su uso normal, lo que debe hacer ejerciendo las estrictas competencias enumeradas en el art. 7 de su Ley de creación».
En respecte a la definicio del Diccionari Normatiu (DNV) de l'AVL, el Consell Juridic Consultiu (CJC) en el seu Dictamen 057/2014 aclarix, en un examen comparatiu entre la definicio de la mateixa i lo que dispon l'Estatut d'Autonomia i la Llei 7/1998, que «no puede estar condicionado por la postura filológica previa que se tenga al respecto, sino que ha de venir determinado por el estudio jurídico del correspondiente precepto estatutario que constituye el marco jurídico de la AVL, junto a su Ley de Creación». Es dir, s'està botant-se les seues funcions, o assumint-ne unes atres en les que no te competencia.
En este mateix dictamen aclarix que «el expresado Diccionario de la AVL desnaturaliza el carácter de 'propia' al extender la utilización del 'valencià' a otros territorios distintos de nuestra Comunitat». I afig: «Se estima extravagante, desde el punto de vista jurídico la definición que de 'valencià' se realiza en el DNV de la AVL, pues dicha Institución se extralimita en sus funciones al atribuir a la lengua valenciana un ámbito territorial y más amplio al que señala el Estatuto de Autonomía».
I mes avant subralla: «Y como ya se ha dicho anteriormente, la AVL no es una Institución científica de la Generalitat a la que le competa debatir acerca de la denominación, entidad y definición de la lengua de los valencianos, sino una Institución pública de relevancia estatutaria creada con la específica función de defender, proteger, y mantener la denominación y entidad de la lengua en la forma argumentada, sin alterar, mediante la elaboración del Diccionari, ni la denominación ni los elementos definitorios del valenciano que se contienen en el Estatuto».
I es que, a juï d'este orgue consultiu, «no se defiende su denominación, cuando por la vía indirecta de la elaboración del Diccionario se efectúa una definición (filológica) del 'valencià' de la que se desprende una equiparación lingüística del valenciano y del catalán, y se alteran los elementos definitorios de dicha lengua recogidos en el Estatuto».
En definitiva, el Govern valencià no pot admetre baix ningun concepte, i deu de prendre totes les mides oportunes i necessaries d'una vegada, com propongue el president Mazón en els Corts, per a que l'AVL deixe de ser el cavall de Troya contra la llengua valenciana, vulnere i se burle de l'Estatut i de lo dispost en la Llei 7/1998 de la seua creacio, actuant de forma arbitraria i conscient, imponent criteris aliens a les seues funcions en greu perjuï per als valencians i per a la seguritat juridica.
