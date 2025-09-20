Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este sábado reparte más de 201.588 euros y deja una lluvia de premios en cuatro provincias
Ilustración: Ivan Mata

Unidad frente a polarización

La gala de LAS PROVINCIAS fue un homenaje al talento y la diversidad que debe llenar de orgullo a los valencianos

Jesús Trelis

Jesús Trelis

Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:41

El pasado jueves este periódico celebró veinticinco años de 'Valencianos para el siglo XXI'. Lo que pasó allí fue mucho más que una simple gala ... impulsada por un medio de comunicación. Lo que ocurrió en el imponente Roig Arena fue una demostración de generosidad sin parangón por parte de la sociedad valenciana. En concreto, por quienes mejor la representan. Que son todo un carrusel de nombres propios que, desde las más distintas disciplinas y entidades, aportan un valor extraordinario a nuestra tierra. Del IVO a Casa Caridad; de Ana Lluch a Enrique Ponce; del Maratón Valencia a Genovés; de Ripollés a la Universidad Politécnica, de Pedro Cavadas a Pilar de la Oliva, el doctor Mir, Jorge Martínez 'Aspar', Sole Giménez, Inés Ballester, etc, etc, etc.... Lo que vimos el jueves es la foto fija del enorme potencial que tiene la marca valenciana. O mejor dicho, el pueblo valenciano. Ese que, probablemente, nunca se ha querido como toca. Ese que tiene todo un infinito de autoestima por recorrer y muchísimos motivos para reivindicarse. Porque tiene mucho más potencial del que, a simple vista, se aprecia. O apreciamos. Ese que de manera excepcional desgranó Ricard Camarena en su impecable discurso en cuatro palabras: creatividad, hospitalidad, diversidad y valentía. Porque, si algo pudimos ver sobre el escenario, fue eso. Personas, algunas conocidas y otras menos, que en su conjunto son reflejo de lo que es la sociedad valenciana: un cúmulo de talento, de energía emprendedora y de solidaridad, siempre al servicio de esta tierra. «A veces olvidamos lo rápido que puede cambiar todo, pero también lo fuertes que somos cuando nos unimos como sociedad», enfatizó el cocinero y empresario de Barx tras aludir a la dana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Le pierden a una mujer la vesícula en el hospital y al encontrarla, el análisis revela que tiene un cáncer muy avanzado
  2. 2 Una furgoneta choca con una rotonda en la avenida Tarongers de Valencia
  3. 3 El castillo del cártel de los Balcanes: los GEO asaltan la fortaleza de la marihuana en el Levante
  4. 4

    Vuelos retrasados hasta cuatro horas en Valencia y Alicante por el ciberataque a aeropuertos europeos
  5. 5

    El divorcio entre Mazón y Navarro
  6. 6

    Un juzgado condena a la Universitat de València por «discriminar» a universidades israelíes
  7. 7

    Polo, tras ocho horas de desconcierto ante la jueza: «Ahora es fácil juzgar, pero no se podía prever lo que iba a suceder»
  8. 8 La Ley lo respalda: los inquilinos podrán quedarse en la vivienda aunque el propietario no renueve el contrato
  9. 9 Emergencias avisa de la probabilidad de tormentas intensas en Valencia y Castellón
  10. 10

    Erasmus valencianos en vilo con los drones rusos en Polonia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Unidad frente a polarización

Unidad frente a polarización