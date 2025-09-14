Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva deja dos premios de 553.034,17 euros en dos provincias este sábado
Iván Mata

La política que urge (y la que no)

Se buscan líderes con talento, generosidad y vocación de servicio capaces de frenar populismos y fascismos

Jesús Trelis

Jesús Trelis

Valencia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:14

El filósofo Rob Riemen, en una entrevista a 'El Mundo', defendía que los fundamentos del fascismo son las mentiras, el odio y los chivos ... expiatorios. Y que, 80 años después de la Segunda Guerra Mundial, esta mentalidad «está de vuelta casi en todas partes». Parece que es así. Hay luces rojas por todos los lados que nos alertan de que esa es la travesía que, de manera acelerada, hemos comenzado a atravesar. Con la política en crisis y con una forma de ejercerla que no nos representa. Porque esas maneras no reflejan los fundamentos democráticos, que deberían ser el mejor antídoto ante los dejes fascistas que lo alcanzan todo -lo local a lo global- y que son una absoluta traición a lo que es la base de nuestro sistema democrático: la Constitución. Esa sobre la que se asentaron nuestros derechos y obligaciones, nuestras libertades y aspiraciones a la igualdad. «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político», se lee en su Artículo 1. Y se lee, por ejemplo, en una placa de mármol que luce imponente en el vestíbulo del Palau de la Generalitat.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre de 51 años muere en un accidente de moto en Valencia
  2. 2 El popular barrio de Valencia que más sube el precio para comprar una vivienda en el último mes
  3. 3 Dos heridos graves en un choque frontal entre dos coches en Picassent
  4. 4

    Las 15 urgencias del Jardín del Turia
  5. 5 Cinco años de prisión para un policía de Valencia por agresiones sexuales a una menor
  6. 6

    La alta sociedad valenciana se cita en una boda en la Ribeira Sacra gallega
  7. 7 Aemet activa un aviso amarillo en la Comunitat por lluvias este domingo y anuncia un bajón de temperaturas en Valencia
  8. 8 La Lotería Nacional de este sábado deja su primer premio en un municipio de apenas 2.300 habitantes
  9. 9 Una mujer de 70 años, herida grave al ser atropellada por un patinete en Torrent
  10. 10 Detenido en Burriana un agresor sexual que huyó para eludir una condena de 15 años de cárcel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La política que urge (y la que no)

La política que urge (y la que no)