Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este martes deja un nuevo millonario en España y 284.860,23 euros a otro afortunado
Plaza exprés

Pensar sólo con las víctimas

Jesús Trelis

Jesús Trelis

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 23:55

Carlos Mazón anunció ayer un nuevo paquete de ayudas que suma 350 millones a los más de mil que se ha otorgado hasta la fecha. ... Lo más interesante, a priori, es que llega con compromisos claros. Primero, que serán ayudas directas y que, por tanto, destierra buena parte de la dosis de burocracia que implica. Segundo, que los importes se recibirán antes del 15 de octubre. Con lo que cerca de 40.000 familias afectadas, los propietarios de 87.000 vehículos y más de 18.000 autónomos verán aliviada la situación que lastran desde la dana. Hace ya casi un año. El anuncio deja algunas evidencias. Una, que desde la gestión política, si se quiere, se pueden hacer las cosas fáciles y rápidas. Hay que tener voluntad en hacerlo y trabajar en ello. Dos, que la atención de familias, autónomos y afectados en general sigue siendo, diez meses después, insuficiente. Y, sobre todo, que hay aún mucho por hacer entre todos. Y que hay que hacerlo no por intereses políticos, sino pensando sólo en las víctimas. El resto sobra. Ahora, a cumplir plazos. De un sorbo y sin azucarillo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar
  2. 2 Cómo solicitar y cobrar las nuevas ayudas de la dana sin hacer nada: 3.000 euros por familia y 2.500 por coche
  3. 3

    El agresor de Alfafar disparó tres veces a la víctima, que está en estado de coma inducido
  4. 4 Un informe de Emergencias desvela que Aemet señaló hasta en tres ocasiones que la dana se iría a la serranía de Cuenca
  5. 5

    Mazón abre el curso con el anuncio de 350 millones de euros más en ayudas directas a los afectados por la dana
  6. 6 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  7. 7 Roban 30.000 euros tras desvalijar el piso de unas víctimas de la dana en Benetússer
  8. 8 Borja Sémper reaparece después de anunciar que padece cáncer y lanza un mensaje: «Gracias por tanto»
  9. 9 Aemet anuncia tormentas con posibilidad de granizo y temperaturas al alza en la Comunitat
  10. 10 El nuevo restaurante que ocupa los Cines Aragón en Valencia ya tiene nombre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Pensar sólo con las víctimas