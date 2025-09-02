Pensar sólo con las víctimas

Compartir

Carlos Mazón anunció ayer un nuevo paquete de ayudas que suma 350 millones a los más de mil que se ha otorgado hasta la fecha. ... Lo más interesante, a priori, es que llega con compromisos claros. Primero, que serán ayudas directas y que, por tanto, destierra buena parte de la dosis de burocracia que implica. Segundo, que los importes se recibirán antes del 15 de octubre. Con lo que cerca de 40.000 familias afectadas, los propietarios de 87.000 vehículos y más de 18.000 autónomos verán aliviada la situación que lastran desde la dana. Hace ya casi un año. El anuncio deja algunas evidencias. Una, que desde la gestión política, si se quiere, se pueden hacer las cosas fáciles y rápidas. Hay que tener voluntad en hacerlo y trabajar en ello. Dos, que la atención de familias, autónomos y afectados en general sigue siendo, diez meses después, insuficiente. Y, sobre todo, que hay aún mucho por hacer entre todos. Y que hay que hacerlo no por intereses políticos, sino pensando sólo en las víctimas. El resto sobra. Ahora, a cumplir plazos. De un sorbo y sin azucarillo.

