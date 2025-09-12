Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Medidas que no traen votos

Jesús Trelis

Jesús Trelis

Valencia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:18

La alcaldesa de Valencia deslizó ayer el eslogan de su comparecencia: «Cuidar lo nuestro, proteger a los nuestros y liderar la ciudad». Y, como es ... habitual en estos debates, a ello le sucedió una cascada de anuncios. Varios de agradecer si luego, además de anunciarse, se cumplen. Pero de todos, se debe destacar de forma especial uno: el que Catalá hizo al prometer crear las infraestructuras necesarias para garantizar el agua potable en la ciudad en situaciones de crisis. Hasta 48 horas de suministro asegurado si hay una situación límite como la dana o el apagón. Que fue, este último, el que abrió los ojos a la alcaldesa por el momento extremo que vivió la ciudad. Es una medida de largo recorrido que quizá ni ella pueda culminar en la alcaldía. Pero también es de esos proyectos que hacen grande la gestión. No rentan políticamente de forma inmediata -la perversión de pensar sólo en los votos-, pero se ajustan a las necesidades reales del ciudadano. La verdadera esencia de la política. De un sorbo y sin azucarillo.

