Mazón y Navarro, en la última hora

La jornada de ayer fue telúrica. Pese al evidente divorcio entre Carlos Mazón y Salvador Navarro, ayer la actualidad les unió bajo el epígrafe de ... la última hora periodística. El primero, con el cuchillo entre los dientes, descabalgó en Les Corts con un amplio, trabajado y estratégico discurso sobre el estado de la Comunitat. Odas al balance; arsenal de anuncios, algunos de alto voltaje -con el valenciano de fondo, para más señas-, y contundentes ataques a la oposición. «La izquierda del odio», señaló y redundó desde el inicio. A esa misma hora, en otra trinchera, el presidente de la CEV se retiraba de la pugna por seguir al frente de la confederación. Era algo que algunos presagiaban que iba a pasar, pero que nadie pensó que se iba a precipitar de esta manera. De hecho, hace una semana, anunciaba lo contrario. Hay mucho mar de fondo en su decisión. Y en la intervención de Mazón. A ambos les acabó separando un mundo. Y a ambos les une la incertidumbre por su futuro. Ponerse a un lado, no es decir adiós; dar la cara, no supone continuar. De un sorbo y sin azucarillo.

