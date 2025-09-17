Comenta Compartir

Llámale genocidio, si quieres. O matanza. O acción abominable. Llámale como quieras. Pero llámale. Y haz por frenarlo. No con más violencia. Ni pensando en ... tu rédito personal. Ni en la posición política que mejor te va. Llámale como quieras pensando en lo que sientes de verdad y que sólo puede ser que repudio, dolor, angustia, indignación, tristeza... Porque, seas quien seas, presidente del Gobierno, líder de la oposición, empresario reputado, actor afamado o un ciudadano más, como quien te escribe, no se puede estar al lado ni de la muerte ni de la destrucción. Menos, cuando ambas se ejecutan con saña, sin miramientos, con frialdad. No dejemos de decir basta; pero que nuestras voces se escuchen, no perjudicando a terceros, ni generando más polarización; sino partiendo de los valores mínimos que esconde la humanidad. Llámale como quieras, e incluso llora abiertamente ante las imágenes que nos taladran la conciencia, pero hazlo fiel a ese pacifismo que hace aguas en este planeta enfermo de crueldad. De un sorbo y sin azucarillo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión