Me entretiene más que menos Eurovisión y me gustó menos que más la canción de Melody. Pero esto es intrascendente. Lo que a mí me ... parezcan ambas cosas: Eurovisión y esa 'Diva'. Aunque, en realidad, el festival, el resultado de España y todo el tinglado que hay alrededor, debería ser irrelevante en su totalidad si lo comparamos con el mar de fondo que atenaza lo ocurrido la noche del sábado: una matanza cruel de gazatíes y una situación de hambruna y bloqueo que es inhumana. Que estemos debatiendo sobre si España quedó mejor o peor, sobre si Pedro Sánchez ha hecho que fracasemos (más de lo normal), que si hay que sacar a Israel del festival, que si se debe revisar lo del voto popular... cuando las bombas sobre civiles siguen cayendo, es para reflexionar. Porque el único debate que deberíamos tener, sin divas ni divos de por medio, es cómo frenar la guerra. Cualquier guerra. Que es el rostro más cruel que los humanos podemos mostrar. ¡Qué más da Eurovisión! De un sorbo y sin azucarillo.

