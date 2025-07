Dos corredores verdes entre dudas

Compartir

Es sólo un proyecto. Dos corredores verdes de 35 kilómetros que buscan ser un escudo antirriadas para el área metropolitana de Valencia. Uno, sería la ... ampliación del parque del Turia. El otro, uniría l'Horta hasta l'Albufera. ¿Con qué función? Convertirse en terrenos capaces de absorber el agua de futuras inundaciones. Un total de 1.500 hectáreas que ya forman parte de un plan. Una propuesta que se antoja ambiciosa pero que, sería hipócrita no decirlo, genera muchas dudas. La principal, si se acabará materializando. No porque no se tenga vocación de que así sea; si no porque, para nuestra desgracia, acumulamos decenas de proyectos que jamás culminan. Pero hay más. ¿Cómo casa incluir el Jardín del Turia, que atraviesa, ni más ni menos, que la ciudad Valencia? ¿De verdad, puede ser una zona de laminación de inundaciones? Y por cierto, ¿para cuándo la presa de Vilamarxant? ¿Y el resto de obras? ¿Hay fondos para esto? ¿Van a ir todos de la mano? Hay dudas, sí. Faltan respuestas. Tras la dana, necesitamos soluciones. De un sorbo y sin azucarillo.

