Decisiones claras y sin titubeos

La Junta de Protección Civil ha decidido elevar el nivel de prevención en 19 centros escolares de Valencia cuando exista riesgo de fuertes lluvias. La ... mayoría, situados en zonas inundables. De esta forma, la alerta roja implicará la suspensión automática de clases en Valencia y la naranja, en las pedanías de la capital. Una decisión clara que, posiblemente, implicará quejas en momentos puntuales cuando se decrete esa alerta y el aviso quede en nada. Pero que es, sin embargo, una decisión necesaria. No sólo eso. Es ejemplar. En especial, que se vaya protocolizando, en todos los ámbitos, cómo se debe actuar ante las alertas climáticas. Primero, para evitar confusiones. Segundo, para ir asimilando que la prevención es lo primordial. Tercero, para adquirir, de una vez, conciencia ciudadana (también empresarial) sobre cómo actuar ante los crecientes vaivenes del clima. Como el que nos azotó con la dana o como el que está disparando este año las muertes por calor. Toca asimilar nuevos hábitos. De un sorbo y sin azucarillo.

