La sanidad era eso

Convivimos con las listas de espera como si nos fuéramos a dormir cada día. Y mucho me temo que se trasladen a los hospitales privados

Jesús Civera

Jesús Civera

Martes, 14 de octubre 2025, 23:39

Hay que celebrar que el 'nuevo' hospital Clínico de Valencia disponga de 181 habitaciones individuales, de reciente construcción, limpias y modernas, luminosas y relucientes. Se ... decidió ampliar el existente en lugar de edificar una nuevo. Bueno, pues ahí está. Un proyecto del anterior gobierno, que ahora remata este Consell. Las herencias gubernamentales no hay por qué cancelarlas, o rehacerlas mecánicamente, porque igual el gobierno entrante las modifica y le sale una calamidad, como con las ITV o con el hospital de Alzira. Las herencias hay que continuarlas, siempre que sean funcionales y razonables, que en eso consiste la democracia, siempre que no te leguen un monstruo verde y roñoso. Y hay celebrar más cosas en esa esfera de la que penden y dependen nuestras vidas. Tal vez las quinientas camas del nuevo hospital para agudos tras el derribo de la antigua Fe, y la remodelación del Arnau, y la reforma del García Moliner, y la ampliación del emblemático IVO (que urge), y ese hospital del Imed en el centro de Valencia (como un hotel, dicen), y el Quirón cerca de la nueva Fe, y el recién y refulgente Ascires, que es una pasada. ¿Hay algo más primario bajo las estrellas? Sanidad pública, sanidad privada, al final todo pasa por el tamiz del conseller del área, que en este caso es Marciano Gómez. Gómez viene ocupando cargos en la sanidad pública desde hace unos cuarenta años, o por ahí. Desde que entró en el Palau Eduardo Zaplana, si no recuerdo mal. Se conoce, por tanto, los recovecos de ese inmenso tinglado, a veces inabarcable. Gómez nunca había sido conseller, sin embargo. En esto le sucede como a Eusebio Monzó, que es conseller sin serlo, algún día le pondrán asiento en el Consell. Gómez, además, es médico. O sea, que dispone de una radiografía amplia de la sanidad pública, ideologías y políticas al margen.

