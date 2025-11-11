Vaqueros e indios

Al mismo tiempo que nuestro ya exPresident dejaba el cargo, o como quieran llamarlo, desde la Administración pública valenciana se anunciaban más contrataciones de altos ... cargos, como era el nombramiento directo de una nueva alta responsable para el IVAM a cargo de un conseller tan gris como su gabinete.

Esto nos conduce a lo de siempre: está muy alejada la línea que separa la realidad de la función pública, los objetivos sociales y la pura verdad. Algo continúa fallando desde el punto de vista autonómico, estatal y sobre todo político. No hemos aprendido nada. Estos políticos actuales tienen un problema de compresión lectora y decencia. Así que, todo continuará siendo una especie de mal sueño. Vivimos realidades paralelas. Nos hace falta una auténtica catarsis para darnos cuenta de la magnitud de un desatino que debería de haber hecho tambalear a todos nuestros estamentos oficiales y sociales y apenas se ha llevado por delante nada.

¿De qué hablamos? ¿Estamos a la altura de nuestra verdadera realidad económica y social? ¿Qué necesidad hay de continuar llenando de cargos nuestras administraciones locales cuando son otras las necesidades?

Bajemos a lo elemental. Aquí no carburamos. En medio del desasosiego, la ruina y el caos nos vienen con más cargos públicos en asuntos menores. ¿Para qué?, pregunto. Sorprende comprobar como algunos cargos de lo superfluo aún concentran periodista para reír gracias y efectuar anuncios entre canapés. Es un chiste macabro.

¿Qué puede solucionar un alto cargo más en un museo que hace tiempo perdió su identidad y hasta objetivos? Al parecer no hay mucho más que pensar. Según el conseller Rovira, es lo que nos hace falta ahora, un nuevo cargo que hasta diciembre no tomará posesión y se ha colado ya en nuestras vidas. Gran visión de futuro. Y aún aspiran a darnos lecciones de dignidad moral, política y hasta artística sin mayores explicaciones que el hecho en sí mismo. Lo que hay que ver y aguantar. Así nos va.