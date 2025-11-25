Colapso mental

No creo que la sociedad valenciana haya colapsado en su conjunto por el bloqueo del denominado Museo Sorolla en el llamado Palacio de Comunicaciones. No, ... no estamos en shock, ni lo estaremos ante el business popular. Al nuevo President de quita y pon tampoco le interesa el lío. Existen problemas mayores como para perder el tiempo en intereses personales que se van a mirar al detall.

Todo es un juego de palabras e intereses. Siempre es así. Ya lo indicamos cuando el expresi dimitió, o se fue, o se tomo unas vacaciones permanentes. ¿Y ahora qué? ¿Qué hay de lo mío? Titulé en su día. Otra cosa es que firmara documentos por los que nos ha pillado manos, cabeza e hipotecado nuestro futuro más próximo. Todo es posible. Pero estas cosas se hacen desde el consenso social y político, en el apoyo de los partidos, con proyectos sólidos y no por capricho rápido.

Pero lo peor es que salen los de Compromís ahora reclamando algo que ellos mismo se cargaron. Son de hemeroteca. Hablan de que el Museo de Bellas Artes de Valencia, desde no se sabe cuándo denominado por estos modernos como MuBAV, sería su espacio natural. Que se lo expliquen al ministro de Cultura más gris de nuestra democracia. Ellos que no han sabido sacar a nuestro museo de la oscuridad ni han sido capaces de crear una mínima hoja de ruta, que es lo que ahora se dice.

No son fiables. Ni sus acuerdos porque igual nos van a hipotecar con el sueño americano y los dólares. Sin proyecto, ideas o bocetos han comprometido de palabra decenas de millones en caprichos pasajeros: desde el que compró el inmueble, para quedar bien con el Estado central por los socialistas, hasta el que esperaba inaugurarlo. Así que pregunto dónde estamos, de quién nos fiamos de ahora en adelante. O mejor aún, qué nos van a sacar, que es lo importante. Lo escribí: los políticos pasan pero dejan problemas imposibles. Y si no, al tiempo. Miedo da tras tanto listo con cargo, asesores, 'ideas' revolucionarias y un talonario en el bolsillo que no es propio.