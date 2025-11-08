Vergüenza de Gobierno

Una vez aceptada la responsabilidad política por Carlos Mazón, toca ampliar la asunción de responsabilidades políticas, quizá hasta penales, por la inhibición y desfachatez de ... otros cuyo comportamiento en el origen de la tragedia dejó mucho que desear, con un actitud vergonzosa e insolidaria con nuestra tierra y con los damnificados. Espero que la jueza de Catarroja, que con tanto ahínco escudriña la conducta de los dirigentes de la Generalitat, lo haga con otros.

¿Cómo juzgar declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, justificando no enviar al Ejército «porque no es competencia de Defensa. Lo que no podemos pretender es que el Ejército haga todo: sus labores, las labores que corresponden a la Administración, en este caso, la Administración valenciana»?

Esa misma ministra, apostatando de su currículum como magistrada, a propósito del terremoto en Marruecos -¡qué atará a nuestro presidente con aquel país!- precisaba: «todo el mundo sabe que estas primeras horas, sobre todo si hay gente bajo los escombros, es esencial y fundamental. Y las Fuerzas Armadas van a estar ayudando a Marruecos (...) enviaremos todo el material y los medios que sean necesarios. La UME estará en Marruecos el tiempo que sea necesario».

No queda ahí la cosa en cuanto a la disposición del Gobierno con Marruecos, a diferencia con la sensibilidad mostrada con nuestra desgracia y con 229 fallecidos, el ministro de Asuntos Exteriores, José Luis Albares -de dónde habrá salido- presumía: «Inmediatamente me he puesto en contacto con la ministra de Defensa y el ministro del Interior para comenzar y poner en marcha todo el mecanismo que ya habíamos puesto a disposición de Marruecos...».

Evidentemente, no podía ser menos en este sometimiento y lagotería a Sánchez y al país alauita, la vicepresidenta María Jesús Montero, añadía: «Marruecos sabe que tiene en el Partido Socialista, también en España, todo el apoyo que vaya a necesitar, y desde el Gobierno de España así lo hemos puesto de manifiesto con el dispositivo que hemos también prestado, para ser capaces de llegar y facilitar la tarea de las autoridades marroquís».

No puedo obviar la frase maldita que, como espero, persiga a Pedro Sánchez de por vida: «...si necesitan los recursos necesarios, que los pidan».

Por lo expuesto, al Gobierno no hace falta que Marruecos pida ayuda. Los valencianos que «nos lo pidan», sólo faltó añadir «y ya veremos». Señoría, ahora dirija sus fuerzas también al Gobierno, a la CHJ, a Aemet y demás. Así es la vida.