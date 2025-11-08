Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vergüenza de Gobierno

La jueza debe dirigir sus fuerzas a quienes no cumplieron con su obligación

Iñaki Zaragüeta

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:10

Una vez aceptada la responsabilidad política por Carlos Mazón, toca ampliar la asunción de responsabilidades políticas, quizá hasta penales, por la inhibición y desfachatez de ... otros cuyo comportamiento en el origen de la tragedia dejó mucho que desear, con un actitud vergonzosa e insolidaria con nuestra tierra y con los damnificados. Espero que la jueza de Catarroja, que con tanto ahínco escudriña la conducta de los dirigentes de la Generalitat, lo haga con otros.

