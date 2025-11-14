No hay razón para elecciones

La dimisión de Carlos Mazón no es motivo suficiente para una convocatoria de elecciones en la Comunidad Valenciana, esencialmente porque su marcha no altera la ... mayoría parlamentaria, sobrada además, de PP y Vox mientras lleguen a un acuerdo en el relevo por Juanfran Pérez Llorca.

Por tanto, la exigencia de Pedro Sánchez, en una nueva demostración de desfachatez, de exigir elecciones autonómicas carece de sentido. Digo desfachatez cuando él se niega a convocarlas a nivel nacional a pesar de adolecer de la mayoría parlamentaria para aprobar leyes, incluso vulnerando la Constitución al no presentar durante dos años los Presupuestos Generales del Estado. Por no hablar de estar rodeado de casos de corrupción que le afectan a él -su mujer y su hermano-, a su partido -dos secretarios de organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y Koldo- y a una de las instituciones del Estado como el fiscal general que él mismo nombró y a quien mantiene en el cargo incluso estando procesado.

Como la petición de elecciones por parte de Sánchez la dirigió a Vox con la frase «no hay que tener miedo a la voz de los ciudadanos», automáticamente Santiago Abascal le recogió el guante y le retó demasiado en caliente, «me comprometo solemnemente en esta tribuna a exigir inmediatas elecciones regionales en la Comunidad Valenciana. Me comprometo solemnemente en esta tribuna ante sus señorías y ante lo españoles, un segundo después de que usted disuelva las Cortes y devuelva la voz a los españoles».

Digo demasiado en caliente porque, como he referido anteriormente, hay argumentos para llamar a las urnas a nivel nacional, más aún cuando ni siquiera ganó las elecciones. Sin embargo, no los veo para que Abascal las exigiera en nuestra Comunidad. ¿Qué motivo hay, si hay acuerdo PP-Vox, para citar a las urnas aquí por el mero hecho de que lo hiciera Sánchez al tener imposible gobernar? Demasiada controversia dialéctica, demasiada demagogia, cuando no se vislumbran ni en una ni en otra circunscripción.

Conforme pasa el tiempo y compruebo la forma de ser y de gobernar del actual presidente del Gobierno, coincido con mi amigo Rogelio cuando le adjudica el síndrome del hybris citando el libro 'En el poder y en la enfermedad' de David Owen: «una característica del hybris es la incapacidad para cambiar de dirección, porque ello supondría admitir que se ha cometido un error».

Conclusión. Respecto a la política valenciana, PP y Vox acertarán si renuevan el pacto de 2023 y se dedican a la recuperación de la zona de la dana y al desarrollo y bienestar valencianos. Así es la vida.