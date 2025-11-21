Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lucha contra la muerte súbita

Un medio es aprender la maniobra RCP para paliar este mal

Iñaki Zaragüeta

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:34

¿Estamos preparados para salvar vidas? ¿Qué haríamos si ante nosotros alguna persona cae desplomada? ¿Estamos preparados para realizar la maniobra RCP (Reanimación Cardiopulmonar)?. Hoy ... tan sólo están preparados el 30% de los españoles, según la Fundación Española del Corazón. A pesar de haberse triplicado este número en la última década, reflejando un cambio de mentalidad y un mayor compromiso social con la formación en primeros auxilios, no es suficiente. Los expertos coinciden en la necesidad de seguir impulsando programas educativos, investigación clínica y campañas de sensibilización que acerquen la RCP y la prevención a toda la ciudadanía.

Lucha contra la muerte súbita