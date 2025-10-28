La dimisión inevitable

Al cumplirse un año de la dana, sigo sin entender el empeño de Carlos Mazón por mantenerse en el cargo, cuando ninguna de las tres ... razones para esa perseverancia presagiaban una mejor imagen ante la sociedad ni ante su futuro político. Como tampoco veo los argumentos para que Feijóo haya apostado por la displicencia y preferido incluso su deterioro.

Las tres razones que en su día se expusieron y que entonces reflejé en este Gallinero -eludir la sensación de culpabilidad, asegurar el estatus de expresidente y escudarse en el aforamiento- se han hecho añicos. Lejos de propiciar un escenario mejorado, todo ha ido a peor. Lamentablemente, los valencianos le hacen hoy más culpable, como mostraba la encuesta de LAS PROVINCIAS, el aforamiento podría desaparecer si, como parece inevitable, presenta su dimisión, lo que rebajaría los 15 años en el Consejo Jurídico Consultivo al tiempo ocupando el puesto. A no ser que, mediante acuerdo o no con Feijóo, decida convocar elecciones y completar una legislatura,.¿Cálculo o venganza?.

¡Ojo! escribo así no porque lo considere penalmente responsable. En absoluto. Sino porque dio muestras de no estar a la altura de la Presidencia y porque, además de las responsabilidades penales, existen, al menos existieron durante décadas en la Transición, las responsabilidades políticas. Su ausencia le impidió estar presente donde debía y aprontar las disposiciones previstas en la ley.

Al igual que para Pedro Sánchez por no estar a la altura de sus competencias legales y no declarar la emergencia nacional. Como el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, la entonces ministra del ramo, Teresa Ribera, e incluso la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que podía también haber influido ante el Ministerio del Interior para que utilizara la previsión legal de declarar la citada emergencia. Lo aclaró certeramente el director del periódico, Jesús Trelis, el domingo explicando que no sólo Carlos Mazón falló en el minuto uno y fallaron los suyos, así como fallaron Pedro Sánchez y su Gobierno que no han estado ni empatizado con esta tierra.

Igual o más grave es que, cuando se cumple el primer aniversario, la recuperación padece una ralentizacIón vergonzosa con la tardanza en llegar las ayudas y con la paralización respecto a las obras de las infraestructuras necesarias, cuya competencia principal es del Gobierno central, para prevenir otra dana que, según predicen los expertos, volverán a repetirse. ¿Quiénes serán entonces los responsables?.

En un país desarrollado es excepcional que tras una tragedia como la nuestra, con 229 fallecidos y tras estas irresponsabilidades, todos mantengan sus puestos. ¿Cómo es posible que en su conticinio diario descansen tranquilos? Imagino que para eso están, entre otras incompetencias, sus fámulos revestidos de asesores. Así es la vida.