¡Bienvenida Catalina!

Favorecer la llegada de nuevos hijos no es sólo una cuestión familiar

Iñaki Zaragüeta

Iñaki Zaragüeta

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:10

La vida también nos depara noticias ilusionantes, maravillosas. No una vez, sino dos, hasta tres, también cuatro y finalmente cinco. Porque ese ha sido el ... regalo prodigioso de la vida, la quinta nieta. Catalina cierra, por ahora, una saga iniciada por Lope, Ana, Mercedes 'Tesi' e Iñaki. Cinco soles que nos alumbran de forma prodigiosa a todos nosotros y hacia quienes dispensamos nuestra latría infinita. Una preciosa anáfora, una dádiva impagable. Un quinteto de ángeles para componer una corte celestial única.

