Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este viernes entrega 405.711,36 euros y deja un nuevo millonario en un pueblo de apenas 10.000 vecinos
El gallinero

Asalto a la CEV

A Navarro de nada le han servido los logros ante el acoso

Iñaki Zaragüeta

Iñaki Zaragüeta

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:29

El contubernio, o la maniobra si queremos suavizarlo, contra el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, va a hacerse realidad el próximo ... jueves. De nada le han servido para cumplir su deseo de continuar los logros alcanzados durante estos ocho años al frente de la organización a nivel regional. Independientemente de la confabulación, quizá sería conveniente para este tipo de organizaciones -por supuesto, también para los políticos, de manera especial los presidentes del Gobierno- reflexionar sobre la limitación de mandatos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  2. 2 Muere una joven tras caer su coche al agua en el puerto de Gandia
  3. 3 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  4. 4 Hospitalizado un hombre tras prenderse fuego en plena calle en Aldaia
  5. 5

    El «improvisado» protagonismo de Pilar Bernabé en el funeral de Estado
  6. 6 La tienda de Valencia que vistió a la reina Letizia en el funeral de Estado por las víctimas de la dana: se puede comprar el vestido por 49,99 euros
  7. 7

    Pradas intensifica la presión sobre Mazón y aclara ahora que sí le informó del Es Alert
  8. 8 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  9. 9 Intenta estafar a un narco con 27.000 euros falsos y acaban los dos en prisión
  10. 10 El by-pass y la Pista de Silla, colapsadas en la tarde de este viernes tras varios accidentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Asalto a la CEV