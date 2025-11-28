Da igual el rival, hay que ir a ganar siempre

Comenta Compartir

El Valencia jugó muy bien contra el Levante, hizo un gran partido, se notó que estaba jugando con el cuchillo entre los dientes, no le ... dio oportunidades al Levante a pesar de que casi la empata en el partido, en el final, pero bueno, son cosas que pueden llegar a suceder en un partido, pero que no tienen que suceder, pueden pero no deben, porque el Valencia tiene que empezar a sumar de a tres. Ganó un partido, un partido perro como se dice, partido de seis puntos, es verdad, pero hay que seguir mejorando, lo que hizo el otro día me gustó pero mucho, porque vi mucho interés, vi mucha ayuda de los compañeros, vi que manejaban la pelota como no lo había visto en otros partidos y que realmente hubo en ese partido algo que fue de otro planeta, no sé si es que existe algún planeta más, que existen los planetas pero que no sé si juegan al fútbol. El gol llegó de Hugo Duro, espectacular, la verdad, hacía mucho tiempo que no había una definición tan pero que tan buena, pero no es solamente eso, se acertó bien pero también cerraron oportunidades y el Valencia no las tiene que desaprovechar, porque estos partidos el Valencia tiene que salir a ganarlos, a todos, no importa contra quién juegue, lo que pasa de mitad de tabla para abajo todos los partidos que juega el Valencia van a ser clásicos, definitorios o definitivos. ¿Por qué? Porque la clasificación tampoco digamos que es espectacular, está ahí, está entre los seis o siete últimos, con muy poquita diferencia de puntos, así que si bien he notado un avance interesante, no hay que dejar de trabajar, no hay que dejar de trabajar, porque en este campeonato, en esta liga que es tan irregular, porque realmente cualquiera le gana a cualquiera, dos o tres partidos que ganes o pierdas o te vas para arriba o te vas para abajo y eso no puede suceder, porque irse para abajo ya es muy complicado, así que, señores, vamos a seguir teniendo la confianza, vamos a dejar que pasen estos días, ya veremos lo que pasa la semana que viene y ojalá que volvamos ya a decir poco a poco se está encontrando el equipo, poco a poco se encuentran los goles y poco a poco se va sumando.

