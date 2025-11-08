Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Informe revelador

Expresivo de una angustiosa realidad nacional

IGNACIO GIL LÁZARO

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:10

La estafa de Sánchez ha quedado al descubierto. Por completo. A las claras. Su rotunda traición a los más débiles. La de este Gobierno fantoche. ... Inútil. Fracasado. Que se dice progresista. Social. Solidario. Todo mentira. Lo ha puesto de manifiesto Cáritas. En un informe revelador. Contundente. Quirúrgico. Una radiografía cruda. Angustiosa. Expresiva de la auténtica realidad nacional. Amarga. Agónica. Contradictoria de lleno con la que relata la propaganda oficial del sanchismo. Falaz. Desvergonzada. Amoral. Sin embargo, esto es lo que hay. En verdad. Por más que se empeñen en negarlo Sánchez y sus secuaces. Porque ese informe dice que hoy España atraviesa un proceso de fragmentación social sin precedentes. Inquietante. Con una clase media que se diluye y una exclusión severa que afecta a 4.300.000 compatriotas. Habiendo aumentado también la pobreza infantil. Y que 2.500.000 de españoles con edades comprendidas entre los veinte y los treinta años se encuentran en situación similar. Un dato terrible. Letal. Que supone un incremento del 52% más que en 2007. En el informe se señala además que los dos principales impulsores de empobrecimiento son la vivienda y el empleo. Y que la vivienda se ha convertido en un factor que reconfigura la estructura social. Privando a miles de hogares de poder tener una vida digna al dedicar parte sustancial de sus ingresos a mantener la vivienda. Cuando los salarios no andan en proporción con la creciente carestía de la vida. Menos aún los que perciben los jóvenes. Advirtiendo que un 45% de españoles que viven en régimen de alquiler se hallan en riesgo de exclusión y de pobreza. El porcentaje más elevado de la Unión Europea. Y por otra parte, que la precariedad laboral afecta ya a once millones y medio de personas. Sin olvidar que España lidera los porcentajes de paro juvenil del conjunto de paises de la OCDE y de la Unión Europea. Y una de las tasas más altas de desigualdad. El informe precisa también que el seis por ciento de las familias más vulnerables que tienen a alguno de sus miembros con enfermedades graves no recibieron ninguna atención médica durante el pasado año. Finalmente enfatiza que de no variar esta deriva España va directa al colapso social. En definitiva, el retrato hecho por Cáritas representa una absoluta enmienda a la totalidad al mendaz triunfalismo sanchista y de sus sindicatos paniaguados. Así pues España está en coma. Urge despertarla cuanto antes. Con un Gobierno nuevo y decente. Al servicio exclusivo del interés general. Muy pronto Vox lo será.

