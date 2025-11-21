Comenta Compartir

Condenado el Fiscal General del Estado. Juzgado por el Tribunal Supremo. Sin haber presentado su dimisión. Antes de sentarse en el banquillo. Ni tampoco ser ... cesado. Escándalo mayúsculo. Inédito en España y en cualquier otra nación europea. Que vuelve a poner de manifiesto la vileza del sanchismo. Sórdida. Insultante. Acreditada de nuevo en cuanto se ha conocido el fallo de la sentencia. Afirmando Bolaños que el Gobierno tiene «el deber moral» de expresar que no comparte la decisión judicial. El remate que faltaba para echar más necedad a este ruin episodio. Con el que Sánchez ha hundido el prestigio de la Fiscalía General. Utilizándola de modo artero. Partidista. Sucio. Miserable. Obligando a su titular a actuar contra la Ley. A sabiendas. Cuando la función primaria de aquel es perseguir los delitos. No cometerlos él mismo. Por mucho que el Gobierno todavía se empeñe en negar lo ocurrido. De modo estupido. Victimizando al que ha delinquido. Ahora que tras lo dicho por Bolaños se intuye un doble objetivo. Primero, empezar a crear el clima preparatorio adecuado para un futuro indulto. Sea por decisión del Consejo de Ministros o poniendo la cosa en manos del Tribunal Constitucional. Para que la mayoría sanchista de este urda un enjuague idéntico al que hicieron con Chaves y Griñan. En el caso de los ERE de Andalucía. Esto es, aquí no ha pasado nada. Segundo, promover la polémica buscando que se olvide aquella chulesca declaración de Sánchez. Cuando retó a ver quién le iba a pedir perdón al Fiscal General. Después de no encontrar inicialmente la UCO ningún mensaje en su teléfono móvil en relación con la conducta filtradora que se le estaba imputando. Eso cuando aún no se sabía que tales mensajes los había borrado el propio Garcia Ortiz. Así que hoy es Sánchez quien ha de pedir perdón. Dimitir y convocar elecciones. No lo hará porque carece de escrúpulos. Y porque está dispuesto a usar todos los resortes del Estado en beneficio propio. Lo que incluye por igual usarlos en contra de sus adversarios. Que es lo sucedido en el caso que ha supuesto la condena del Fiscal General. Para colmo esta semana se ha sabido que Antonio Hernando -alto cargo de Presidencia del Gobierno- se reunió en Ferraz con Cerdán y Leire Díez. La individua que maneja las cloacas sanchistas. Esa que urdía sucias maniobras contra jueces,fiscales y guardias civiles. Para tapar la corrupción que cerca a la familia de Sánchez. Al Gobierno y al PSOE. Empeño inútil. La Justicia está en marcha. Imparable. Certera. Por más que la acosen Sánchez y su banda. No importa. Uno tras otro ira cayendo toda la mafia sanchista. Al tiempo. Seguro.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión