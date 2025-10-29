Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La hora de mirar hacia delante

El recuerdo de la tragedia de la dana debe servir como acicate para trabajar por un futuro mejor y evitar los errores políticos y técnicos que provocaron la muerte de 229 personas

Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:15

Un año después de la tragedia, el funeral de Estado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, presidido por los Reyes de España, ... ha oficiado como homenaje póstumo a las 229 personas que el 29 de octubre de 2024 perdieron la vida. Durante toda la semana, Valencia ha vuelto a recordar el mayor desastre natural sufrido por España en lo que llevamos de siglo, con lo que las emociones y los testimonios de quienes padecieron los efectos de la inundación han ocupado páginas de periódicos y minutos de programas de radio y de televisión. Los medios de comunicación se han volcado en la cobertura de un suceso que ha marcado para siempre la vida valenciana. La decisión del Consell de declarar este día como de recuerdo a las víctimas de la dana, representa -para la sociedad valenciana y para su clase política- la obligación moral de colocarlas en primer lugar y de orillar los partidismos a la hora de gestionar.

