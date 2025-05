El Thriller de Camps

Compartir

El bailoteo del excapo del PP de Castellón, Carlos Fabra, y de la que fuera alcaldesa de Elche Mercedes Alonso en el acto sabatino que ... se montó Camps me hizo apagar el aspirador y centrar toda mi atención en una imagen naftalinosa propia de una época política que debiera ser sinónimo de pasar página. Me explota la cabeza al mismo tiempo que admiro a la gente que se puede tomar sus principios tan a la ligera, porque el manual del buen político no habla de servirse sino de trabajar para los demás, y de eso, Carlos Fabra, no puede presumir tras pasar algunos meses protegido del sol en una celda. El Veles e Vents fue un cementerio político en el que salió a danzar Paco Camps como Michael Jackson junto a un pelotón de zombies en un 'Thriller' a la valenciana. En ese 'revival' había luces y muchas más sombras. No hay que olvidar que varios de los consellers de Camps han pasado por el 'talego', un detalle que un presidente de la Generalitat nunca se debió permitir, aunque él haya sido absuelto una decena de veces de sus imputaciones. Quo Vadis, Paco Camps?, titulaba Pablo Salazar su Belvedere de hace unos días. Una pregunta que no debería tener como respuesta un nuevo trayecto político, porque el tiempo de Camps ya pasó, porque su puesto en el Consell Jurídic Consultiu ya es una paga casi de por vida y porque el PP valenciano, al que ama «hasta los tuétanos», está en un periodo de reconstrucción, como la Valencia de la dana, y no está para creer que el tiempo pasado fue mejor. Los valencianos han tenido poca suerte con los presidentes y vicepresidentes de la Generalitat. Poca suerte o falta de tino en la elección. Zaplana deslumbró hasta que la avaricia y otras asuntos le abrieron las puertas de la prisión. Camps convirtió la Comunitat en muchas cosas, algunas buenas y otras peores, como situarla en el mapa como el epicentro de la corrupción que ya venía de una época anterior. Puig tampoco evitó que su hermano esté ahora a un paso del banquillo de los acusados por manosear subvenciones públicas y Mónica Oltra, su compañera de baile en el Botánico, fue incapaz de ver que tenía a su lado a un lobo de mano suelta en gallineros tutelados, o al menos así lo dicta una sentencia. Y ahora, como se ha conocido estos días, Oltra está bajo el dintel del juicio junto a casi todo su equipo por no enterarse de nada. Y ahora ha llegado Carlos Mazón, el presidente ausente, carne de tik tok y pendiente de un tic tac por no dar todavía ni una sola explicación de dónde estaba mientras que los que tenía que proteger morían ahogados la tarde de la dana del 29-O. Habrá que ajustar el tiro en las próximas elecciones. Y mientras todo eso llega, Camps presentó su 'Thriller' a la valenciana con un estribillo 'taburetiano' para zombies del camposanto político: «Dame al PP de la Comunitat Valenciana, dame a Francisco Camps, dame la gloria de un triunfo eterno y nunca más volver a perder». Two points.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión