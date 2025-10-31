Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Hermana muerte

Significativo -y tristísimo- es que la festividad de Todos los Santos, seguida de los Fieles Difuntos, haya sido reemplazada por Halloween

FRANCESCO TRABALZA, INSTITUTO VERITATIS GAUDIUM UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:29

En el cuadro que delineó San Juan Pablo II en la encíclica 'Evangelium vitae', nos encontramos ante una verdadera y propia «cultura de la muerte», ... una cultura que se despliega cuando se cumplen varios elementos: primero, la normalidad del mal, es decir, la difusión de conductas contrarias a la vida (y a la familia); luego, la licitud moral del mal, la percepción de que tales conductas son aceptables precisamente por estar difundidas. De aquí el juicio de neutralidad o doble rasero -«yo nunca lo haría, pero no puedo imponer mi opinión a los demás»- hasta llegar a la definición de estos actos como buenos o casi obligatorios («no abortar a un niño con malformaciones es un acto de egoísmo; continuar discutiendo en casa y no divorciarse perjudica a los hijos»).

