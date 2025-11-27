Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

JARDEL VIEIRA

El lavado de cerebro

Tenemos que educarnos en la posibilidad que nos ofrece el pensamiento contrario de cuestionar si pueden no tener razón «los nuestros»

FERNANDO MULASNEUROPEDIATRA. PRESIDENTE DE HONOR DE LA SOCIEDAD VALENCIANA DE NEUROPEDIATRÍA

Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:36

Comenta

Una de las formas de lo que vulgarmente se conoce como «lavado de cerebro» lo practica la Inteligencia Artificial (IA), mandando reiterativamente por las redes ... sociales noticias y asuntos relacionados con una temática de interés particular. Ello es más eficaz sobre las personas con poca flexibilidad cognitiva, que son más rígidos y resistentes al cambio, especialmente en lo referente a la política.

El lavado de cerebro