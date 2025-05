Esta temporada al menos sí lo intentó

Afrontó el partido el Valencia contra un Athletic clasificado ya para disputar la próxima edición de la Champions League. Un logro extraordinario para una entidad ... que apuesta casi al cien por cien por su academia, salvo esos futbolistas de nacimiento o procedencia vasca que, sin haber pasado por la cantera del club, también pueden formar parte de sus plantillas. Es una filosofía admirable, lógicamente, no asumible por todos los clubes, pero ellos, siguiendo ese modelo, creen en sus posibilidades y alcanzan objetivos que corresponden más a otro tipo de clubes.

Clasificación que, además podía, tras una temporada larga y dura, suponer relajación casi absoluta, tras una celebración merecida. Ya no tienen nada por lo que pelear, quizá quedar cuartos, pero no tan motivante como acceder a esa competición vía liga, algo ya conseguido.

Y el Valencia enfrente, con todavía alguna probabilidad de clasificación para la Conference, con tres equipos por delante luchando por ello. Rayo, Osasuna y Mallorca. A priori, daba la sensación de que no iba a ser fácil, aunque pensaba que el Valencia podría sacar sus partidos adelante, por su nivel actual y su trayectoria en estos últimos once partidos, y por lo que se jugaban sus rivales, nada. Y los enfrentamientos que estos tres equipos tenían, alguno entre ellos mismos. Jugar y esperar para comprobar, y saber qué debía pasar en la última jornada, con todas las cartas sobre la mesa.

Primera parte enormemente equilibrada, muy entretenida, de mucho ritmo e intensidad. El pressing colectivo de los visitantes, no permitía combinar con facilidad a los nuestros, que intentan encontrar a los mediocentros, pero muy vigilados la precisión no era la adecuada. Me gustó la intención con la que buscaron ser mejores, pero ellos son un equipo de nivel, mucho nivel. Ya clasificados para Champions y sin los Williams, tienen muy asimilado su modelo, y dificultaron mucho la circulación de balón del Valencia y la progresión en el juego. Aun así, se compitió bien y alguna oportunidad que otra tuvieron. Como comenté, primera mitad, a pesar del empate a cero, muy entretenida.

La segunda, diferente. El Athletic mandó en el partido. Controló el juego, mucha mayor presencia en campo contrario, obligó a Mamardashvili a hacer varias paradas de mérito, hizo el gol, y evitó que el Valencia se acercase con peligro a su portería.

Se acabó el sueño europeo, ya no hay probabilidad ninguna, pero el equipo, esta temporada sí, lo intentó. Un Athletic Club que sólo se jugaba la cuarta plaza, fue muy superior a los nuestros. Ahora terminemos dando la cara en Sevilla ante el Betis, no debería ser difícil, ellos juegan la final de la Conference en días, y terminar de la mejor manera posible. Y a planificar, el tiempo pasa rápido y dentro de un par de meses comenzará una nueva pretemporada. Sepamos hacer y tratemos de hacer una plantilla que no pase apuros, sin más. Es todo tan incierto que no podemos pedir más.